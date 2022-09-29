В Кирове перекроют несколько улиц из-за марафона «Вятские холмы»

Марафон будет проходить с 8.30 до 13.30. Фото:admkirov.ru
В Кирове 2 октября пройдет ставший уже традиционным марафон «Вятские холмы». Как сообщили в администрации города, на время проведения забега в областном центре перекроют несколько улиц.
Движение всех видов транспорта будет запрещено в воскресенье с 8.30 до 13.30 на следующих улицах в центральной части города:
- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- Московской от Карла Маркса до Горького;
- Преображенской от Дерендяева до Захватаева;
- Октябрьском пр-кте от Воровского до Профсоюзной;
- Дерендяева от Преображенской до Спасской;
- Маклина от Горького до Дерендяева;
- Молодой Гвардии от пер. Стального до Дерендяева;
- Герцена от Горького до Октябрьского пр-та;
- Спасской от Дерендяева до Октябрьского пр-та;
- Пятницкой от Захватаева до Октябрьского пр-та;
- Труда от Захватаева до Дерендяева;
- МОПРа от Захватаева до Октябрьского пр-та;
- Розы Люксембург от Захватаева до пер. Дерендяева;
- Чехова.
Кроме того, с 23.00 1 октября до 13.30 2 октября будет запрещена остановка и стоянка транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Маклина до Профсоюзной и на Дерендяева - от Преображенской до Спасской.
Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.
Из-за перекрытия улиц изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта. Подробнее можно узнать здесь.