В Кирове перекроют несколько улиц из-за марафона «Вятские холмы»

Марафон будет проходить с 8.30 до 13.30. Фото:admkirov.ru

В Кирове 2 октября пройдет ставший уже традиционным марафон «Вятские холмы». Как сообщили в администрации города, на время проведения забега в областном центре перекроют несколько улиц.

Движение всех видов транспорта будет запрещено в воскресенье с 8.30 до 13.30 на следующих улицах в центральной части города:

- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- Московской от Карла Маркса до Горького;

- Преображенской от Дерендяева до Захватаева;

- Октябрьском пр-кте от Воровского до Профсоюзной;

- Дерендяева от Преображенской до Спасской;

- Маклина от Горького до Дерендяева;

- Молодой Гвардии от пер. Стального до Дерендяева;

- Герцена от Горького до Октябрьского пр-та;

- Спасской от Дерендяева до Октябрьского пр-та;

- Пятницкой от Захватаева до Октябрьского пр-та;

- Труда от Захватаева до Дерендяева;

- МОПРа от Захватаева до Октябрьского пр-та;

- Розы Люксембург от Захватаева до пер. Дерендяева;

- Чехова.

Кроме того, с 23.00 1 октября до 13.30 2 октября будет запрещена остановка и стоянка транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Маклина до Профсоюзной и на Дерендяева - от Преображенской до Спасской.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Из-за перекрытия улиц изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта. Подробнее можно узнать здесь.