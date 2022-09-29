Конкурс на должность главы мэрии Кирова назначили на 27 октября

Предыдущий глава горадминистрации ушел в отставку в августе 2022 года. Фото: admkirov.ru

Конкурс на должность главы администрации Кирова назначили на 27 октября. Такое решение приняли депутаты Гордумы во время заседания 28 сентября. В состав конкурсной комиссии вошли Елена Ковалева, Геннадий Плехов, Владимир Журавлев, Лариса Копысова и Владимир Малков.

Напомним, что ранее главой мэрии Кирова был Дмитрий Осипов, вступивший в должность в июне 2020 года. В августе 2022 года он покинул свой пост по собственному желанию. 9 августа депутаты Гордумы приняли его отставку, назначив исполняющим обязанности главы администрации Кирова Вячеслава Симакова.