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Происшествия29 сентября 2022 8:16

В Даровском два человека погибли в пожаре

Еще двоих госпитализировали в местную ЦРБ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Даровском пожар унес жизни двух человек. О трагедии сообщает областное ГУ МЧС.

Пожар произошел сегодня в час ночи. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома по улице Кооперативной. В результате обгорел матрац на площади два квадратных метра. На месте происшествия спасатели нашли тела хозяйки квартиры и ее гостя. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с сигаретой, а погибшие отравились продуктами горения.

В пожаре пострадали еще два гостя, мужчина и женщина. Их также с отравлением госпитализировали в местную ЦРБ.

Областной Следственный комитет начал проверку по данному факту. Все обстоятельства устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.