В Кирове закончили ремонт тротуаров по улице Горького

Все работы на оставшихся объектах планируют закончить к концу октября. Фото: admkirov.ru

В Кирове благоустроили тротуары на улице Горького. Об этом сообщает горадминистрация.

Участки отремонтированы с двух сторон от улицы Воровского до Комсомольской. Рабочие заменили бортовой камень, устроили песчаное основание и уложили брусчатку. Протяженность благоустроенных тротуаров - 1,9 квадратных метров, площадь - 7,6 тысячи квадратных метров.

В мэрии также отметили, что на днях завершился ремонт пешеходных зон по Октябрьскому проспекту у «Авитека» и на участке от Преображенской до Пятницкой. Сейчас к приемке готовится тротуар по улице Порошинской. Работы продолжаются на улицах Ленина, Лепсе, Юбилейной в Бахте, на проспекте Строителей и Октябрьском проспекте от Воровского в сторону гостиницы «Вятка». Ремонт всех объектов планируется закончить до 30 октября.