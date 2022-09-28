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Общество28 сентября 2022 10:57

В Кирове на мужчину завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов

В течение нескольких месяцев он не выплачивал средства на содержание двух детей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас идет расследование уголовного дела.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчину осудят за неуплату алиментов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснило ведомство, у 29-летнего жителя областного центра есть двое детей 7 и 8 лет. В период с мая по август 2022 года мужчина не платил на их содержание алименты. При этом ранее он уже привлекался за это же нарушение к административной ответственности.

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования, и на сей раз на кировчанина завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Сейчас расследование продолжается. Максимум, что грозит мужчине по данной статье - до года лишения свободы.