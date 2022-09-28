Сильный ветер и ледяной дождь: в Кировской области объявили метеопредупреждение

Местами по области ожидаются, в том числе, выпадение мокрого снега и гололед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области значительно ухудшится погода. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на ближайшие сутки.

Согласно данным Кировского ЦГМС, вечером 28 сентября, а также ночью и утром 29 сентября местами по области ожидается усиление восточного ветра. Порывы могут достигать 14-19 м/с. Ночью и днем 29 сентября прогнозируются дождь и мокрый снег, местами сильные. В отдельных районах возможны гололед и ледяной дождь.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными. Во время сильного ветра не прячьтесь около стен домов, на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, не подходите к оборвавшимся электропроводам и не стойте под линией электропередач.