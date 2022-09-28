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Общество28 сентября 2022 8:38

В Кикнурском районе объявлен карантин по трихинеллезу

Болезнь обнаружили у убитого охотниками медведя
Алина Сашина
Зверь был добыт на территории охотничьих угодий.

Зверь был добыт на территории охотничьих угодий.

Фото: Татьяна АРОНОВА

В Кикнурском районе установили карантин по трихинеллезу. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В ведомстве пояснили, что в региональном управлении ветеринарии проинформировали о том, что возбудитель болезни обнаружен у убитого медведя. Зверь был добыт на территории охотничьих угодий, закрепленных за некоммерческим благотворительным фондом «Клуб Медведь».

Государственная ветеринарная служба региона проводит сейчас проводит на этой территории комплекс всех необходимых мероприятий.

Отметим, что на сегодняшний день в Кировской области насчитывается восемь пунктов неблагополучных по трихинеллезу: в Кикнурском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Советском, Унинском, Уржумском и Шабалинском районах.