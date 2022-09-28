В Кирове временно изменится расписание двух электричек

Ремонт на путях пройдет с 27 сентября по 9 октября. Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

В Кирове временно изменится расписание двух пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Это связано с капремонтом пути на станции Быстряги. Он будет идти с 27 сентября по 9 октября. Железнодорожники проведут полный цикл работ на третьем станционном пути.

В связи с этим изменится расписание следующих электричек:

- № 6397 Киров - Шабалино: отправление в 05.40, прибытие в 09.13 (на 5 минут позднее);

- № 6361 Киров - Ежиха: отправление в 05.40, прибытие в 08.41 (на 4 минуты позднее).

В пресс-службе Горьковской железной дороги подчеркнули, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.