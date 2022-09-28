Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 6:03

В Кирове изменили схему движения на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого

Для водителей установили новые знаки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Разметка на дороге пока остается прежней. Фото: admkirov.ru

Разметка на дороге пока остается прежней. Фото: admkirov.ru

В Кирове изменилась схема движения на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого. Об этом сообщают в горадминистрации.

Перед перекрестком с улицей Рудницкого, около дома №184, установили новые знаки дорожного движения. Теперь по крайней левой полосе можно двигаться только прямо. Водителям запрещено поворачивать налево во дворы между домами №189 и 191 по Ленина, и в ближайшее время на этом участке нанесут сплошную разметку. По крайней правой полосе можно двигаться только направо, в сторону Рудницкого.

Разметка на проезжей части пока остается прежней, решается вопрос о внесении необходимых изменений.

В мэрии уточнили, что изменения в схеме действуют при движении из Нововятска в сторону Кирова. Для водителей, двигающихся в обратном направлении, схема осталась прежней.