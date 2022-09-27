Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 14:52

В Кирове временно ограничат движение по улицам Сормовской и Свободы

На участках будут проводить прокладку газопровода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение будет ограничено по 4 октября.

Движение будет ограничено по 4 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по двум улицам. Об этом сообщает горадминистрация.

Причиной стала прокладка газопровода. Движение транспорта будет ограничено по улице Сормовской в районе №28а по улице Лепсе и у дома №88 по улице Свободы. Работы продлятся по 4 октября, после чего ограничения снимут. На участках улиц выставлено ограждение, которое будет освещено в темное время суток.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове вновь изменилась схема проезда перекрестка улиц Проезжей и Павла Корчагина. Подробнее об этом - здесь.