В Кирове временно ограничат движение по улицам Сормовской и Свободы

Движение будет ограничено по 4 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по двум улицам. Об этом сообщает горадминистрация.

Причиной стала прокладка газопровода. Движение транспорта будет ограничено по улице Сормовской в районе №28а по улице Лепсе и у дома №88 по улице Свободы. Работы продлятся по 4 октября, после чего ограничения снимут. На участках улиц выставлено ограждение, которое будет освещено в темное время суток.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове вновь изменилась схема проезда перекрестка улиц Проезжей и Павла Корчагина. Подробнее об этом - здесь.