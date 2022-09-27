В Кирове временно меняется порядок работы некоторых городских и междугородних маршрутов

На некоторых городских маршрутах изменятся интервалы движения. Фото: admkirov.ru

В расписании маршрутов кировских автобусов временно внесут изменения. Как сообщает горадминистрация, это связано с тем, что часть машин задействовали для отправки мобилизованных к месту переподготовки и обучения.

Городские маршруты:

- временно меняется расписание автобусов №2, 5, 16, 46, 87;

- увеличатся интервалы движения автобусов №1, 3, 21, 23, 39.

Междугородние маршруты:

- временно отменены маршруты «Киров - Сыктывкар», «Киров - Казань», «Киров - Йошкар-Ола», «Киров - Вятские Поляны;

- временно отменено по рейсу на маршрутах «Киров - Нолинск» (в 12.20); «Киров - Омутнинск» (в 09.00); «Киров - Яранск» (в 06.35);

- временно меняется расписание автобусов «Киров - Адышево», «Киров - Нижнеивкино», «Киров - Кумены».

За дополнительной информацией можно обратиться в справочную автовокзала по телефону: 410-680. Задать дополнительные вопросы о работе городских маршрутов можно в ЦДС по телефонам: 48-59-99, 48-59-97.