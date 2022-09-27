Жительница Кировской заплатит 60 тысяч рублей штрафа за торговлю самогоном

Осужденная обжаловала приговор в суде апелляционной инстанции, но он оставил принятое решение в законной силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шабалинский районный суд вынес приговор местной жительнице, торговавшей самогоном. Как сообщили в прокуратуре Кировской области, она признана виновной по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

Суд установил, что в феврале текущего года она продавала самогон с целью получения прибыли. И осознавала незаконность этой торговли, так как уже ранее привлекалась за подобное преступление к административной ответственности. В первый раз ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Свою вину 59-летняя женщина не признала. Но суд согласился с мнением прокуратуры Свечинского района, что вина злоумышленницы доказана. Ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере уже 60 тыс. рублей.

Осужденная обжаловала приговор в суде апелляционной инстанции. Но он оставил принятое решение в законной силе.