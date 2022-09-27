В селе Русском открылась модельная библиотека

На сегодняшний день библиотеку посещают более 900 читателей. Фото: admkirov.ru

В селе Русском открылась модернизированная по модельному стандарту библиотека №21. Во вторник, 27 сентября, глава города Кирова Елена Ковалева осмотрела помещения и оценила проведенную работу.

Как уточнили в городской администрации, в рамках нацпроекта «Культура» учреждение оснастили современным оборудованием. Так, в библиотеке установили компьютеры, проектор и моторизированный экран, веб-камеры, переносную акустическую систему и радиосистему с микрофонами для проведения мероприятий. Для людей с ослабленным зрением предусмотрели цифровой увеличитель.

Кроме того, в библиотеке обновили мебель и оборудовали места для чтения и работы за компьютерами. Световое оформление обеспечивает индивидуальное освещение каждой функциональной зоны. Для маленьких читателей приобрели игровые наборы.

Заведующая учреждением Татьяна Бузмакова также отметила увеличение книжного фонда более чем на 1,8 тысячи печатных изданий. Среди книг русская, советская и зарубежная классика, современная литература, мемуары, справочники и энциклопедии.