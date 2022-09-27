В Кирове за один день задержали двух магазинных воришек

Обоих задержанных передали сотрудникам полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали подозреваемых в кражах из магазинов. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии.

Первый инцидент произошел в торговой точке на улице Жуковского: оттуда поступил сигнал «тревога». Прибывшие росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который пытался вынести товар мимо кассы. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Второй случай произошел в продуктовом магазине на улице Маршала Конева. 44-летняя кировчанка пыталась вынести оттуда неоплаченный товар. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что похожая женщина уже наведывалась в магазин накануне и похитила продукты на сумму около 1,5 тысячи рублей. С ней также будет разбираться полиция.