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Общество27 сентября 2022 8:02

В Кирове установили контейнер в виде сердца для сбора пластиковых крышек

Экологический арт-объект находится у железнодорожного вокзала
Алина Сашина
Контейнер-накопитель установили у железнодорожного вокзала. Фото: пресс-служба ГЖД

Контейнер-накопитель установили у железнодорожного вокзала. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове на площади у железнодорожного вокзала установили необычный арт-объект. О событии рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Контейнер в форме сердца предназначен для сбора пластиковых крышек. Установку экологического арт-объекта организовала ГЖД. Кировские железнодорожники таким образом приняли участие в программе по раздельному сбору отходов. Собранные в контейнер-накопитель крышки они планируют передавать на завод по переработке пластика.

Вырученные при этом средства будут перечисляться на благотворительные цели.