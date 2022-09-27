В Кирове установили контейнер в виде сердца для сбора пластиковых крышек

Контейнер-накопитель установили у железнодорожного вокзала. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове на площади у железнодорожного вокзала установили необычный арт-объект. О событии рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Контейнер в форме сердца предназначен для сбора пластиковых крышек. Установку экологического арт-объекта организовала ГЖД. Кировские железнодорожники таким образом приняли участие в программе по раздельному сбору отходов. Собранные в контейнер-накопитель крышки они планируют передавать на завод по переработке пластика.

Вырученные при этом средства будут перечисляться на благотворительные цели.