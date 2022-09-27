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Происшествия27 сентября 2022 7:57

В Кирсе ищут мужчину, пропавшего без вести пять дней назад

В последний раз его видели 22 сентября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. В последний раз Виктора Титова видели 22 сентября в Кирсе. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Виктору 55 лет, рост 172 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент ухода из дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.