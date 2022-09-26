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Общество26 сентября 2022 14:31

В парке Победы в Кирове отключат освещение до середины октября

Подрядчик занимается техобслуживанием сетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Освещение в парке будет отключено с 26 сентября.

Освещение в парке будет отключено с 26 сентября.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В кировском парке Победы временно отключат освещение. Об этом сообщает горадминистрация.

С сегодняшнего дня, 26 сентября, подрядчик начал техобслуживание сетей наружного освещения - в том числе тех, которые отвечают за новогоднюю иллюминацию. Ремонт плановый и связан с необходимостью устранить неисправности, чтобы обеспечить работу оборудования как в будние дни, так и предстоящие новогодние праздники.

В мэрии уточнили, что освещение в парке будет отключено до 14 октября.