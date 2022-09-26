В парке Победы в Кирове отключат освещение до середины октября

Освещение в парке будет отключено с 26 сентября. Фото: Иван ВИСЛОВ

В кировском парке Победы временно отключат освещение. Об этом сообщает горадминистрация.

С сегодняшнего дня, 26 сентября, подрядчик начал техобслуживание сетей наружного освещения - в том числе тех, которые отвечают за новогоднюю иллюминацию. Ремонт плановый и связан с необходимостью устранить неисправности, чтобы обеспечить работу оборудования как в будние дни, так и предстоящие новогодние праздники.

В мэрии уточнили, что освещение в парке будет отключено до 14 октября.