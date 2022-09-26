Кировчане могут наблюдать Великое противостояние Юпитера и Солнца

В период Великого противостояния Юпитер будет третьим по яркости на ночном небе. Фото: unsplash.com

26 сентября кировчане могут наблюдать Великое противостояние Солнца и Юпитера. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Сегодня Юпитер расположится примерно на одной линии, соединяющей Солнце и Землю. Расстояние до планеты минимально, и газовый гигант будет третьим по яркости объектом на ночном небе. Его диск будет полностью освещен Солнцем, и Юпитер можно видеть всю ночь. Благодаря этому удастся рассмотреть больше деталей на поверхности планеты.

Астрономы-любители советуют начинать наблюдения после 18.30. Планета будет сиять ярко-желтой звездой над юго-восточной частью небосвода, перемещаясь с востока на запад. В небольшой бинокль можно будет разглядеть четыре крупнейших спутника Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В небольшой телескоп получится увидеть диск Юпитера и полосы на его поверхности, а при спокойной атмосфере - и Большое Красное Пятно, сообщают специалисты.

Стоит отметить, что Великие противостояния случаются с интервалом в 12 лет. Предыдущее происходило 21 сентября 2010 года, следующее ожидается 1 октября 2034 года.