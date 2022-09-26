В Кирове отопление подали еще в 15 многоквартирных домов

Некоторые горожане остаются без ресурса из-за управляющих компаний. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове отопление подали еще в 15 домов. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас продолжается устранение дефектов на бесхозных сетях. Ремонт завершен на восьми участках коммуникаций. Тепло получили жители следующих адресов:

- Молодой Гвардии, 26;

- МОПРа, 111;

- Сурикова, 31;

- Розы Люксембург, 77;

- Труда, 5;

- Казанская, 30, 32

- Труда, 7;

- Герцена, 28;

- проспект Строителей, 5 (дома от частного ЦТП).

Сегодня, 26 сентября, планируется завершить работы еще на нескольких бесхозных сетях на улицах Красноармейской, Некрасова и Попова.

В мэрии также отметили, что в Кирове тепло подано ко всем домам, однако не все УК оказались готовы к началу отопительного сезона. Например, организация «ЖКХ города Кирова» не открыла задвижки на вводе в дома. Устраняются дефекты на сетях ООО «Гражданстрой». По всем фактам направлены обращения в прокуратуру.