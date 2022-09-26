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Общество26 сентября 2022 8:44

В Вятских Полянах начали ремонт моста через Ошторму

Работы продлятся до конца ноября 2023 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ремонт моста займет чуть больше года. Фото: kirovreg.ru

Ремонт моста займет чуть больше года. Фото: kirovreg.ru

В Вятских Полянах начался ремонт моста через Ошторму. Об этом сообщили в областном правительстве.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы. Контракт с подрядчиком заключили 23 сентября, а на объект он выехал сегодня, 26 сентября. Обновление переправы продлится до 30 ноября 2023 года. На этот период для пешеходов сделают временный мост.

Ранее, 23 сентября, в Орловском районе открыли движение по мосту через Молому. Ограничение движения по переправе в общем порядке - 25 тонн, в одиночном - 40 тонн. По переправе пускают автобусы, легковые и грузовые автомобили.