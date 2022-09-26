В Кирове вновь изменилась схема движения на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина

Работы на перекрестке улиц продолжаются. Фото: admkirov.ru

В Кирове снова изменилась схема движения на перекрестке Павла Корчагина и Проезжей. Об этом сообщает горадминистрация.

В ночь на понедельник подрядчик начал выполнять уширение дороги в районе поворота на Субботиху. В связи с этим полосу проезжей части, по которой водители двигаются со стороны Макарья к круговой развязке, частично перекроют. Движение во всех направлениях при этом сохранится.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде перекрестка и ориентироваться на указатели и временные знаки.

Напомним, дорогу на перекрестке Павла Корчагина и Проезжей расширят до четырех полос, обустроят дополнительные тротуары и установят светофоры на двух пешеходных переходах. Предполагается также нанесение разметки, искусственных неровностей и обустройство дорожных знаков.