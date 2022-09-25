Продавцы и водители: на какие вакансии чаще всего отправляются кировчане на вахту

В первую пятерку также вошли врачи и программисты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие жители Кировской области вынуждены зарабатывать на жизнь, отправляясь на вахту. Эксперты компании hh.ru проанализировали более 800 тысяч актуальных вакансий июля и определили, какие специалисты сейчас наиболее востребованы у российских работодателей.

На первой строчке рейтинга оказались продавцы - 61,2 тысячи вакансий в России. На втором месте оказались менеджеры по продажам - 55,7 тыс. предложений на рынке труда. Третью строчку заняли водители - 28,2 тыс. вакансий. В первую пятерку также вошли врачи (26,5 тыс.) и программисты (22,6 тыс.).

Немало также предложений для инженеров-конструктов (20,4 тыс.), поваров (19 тыс.), бухгалтеров (18,7 тыс.), слесарей (17,6 тыс.) и машинистов (14 тыс.).

Отметим, что самые востребованные специалисты, не значит самые высокооплачиваемые. Так, продавцам в среднем предлагают 35 тысяч рублей, в вакансиях менеджеров по продажам и водителей чаще всего указывается сумма в 65 тысяч. Врачам готовы платить в среднем 60 тысяч, а программистам - 130 тысяч рублей.

Среди специалистов, для которых сегодня по всей стране открыты менее одной тысячи вакансий, оказались журналисты, event-менеджеры, видеооператоры, гейм-дизайнеры, арт-директора, директора по информационным технологиям, оценщики, продюсеры, менеджеры по стратегии и андеррайтеры.