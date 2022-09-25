В Кировской области в конце 2021 работали 390 гипермаркетов и супермаркетов

Большинство торговых организаций - минимаркеты. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным администраций муниципальных образований, в области на конец 2021 года действовали: 8209 розничных магазинов, 651 павильон, 303 палатки и киоска, 768 аптек, аптечных пунктов и киосков. В области также были открыты 390 гипермаркетов и супермаркетов, это в 2,3 раза больше, чем 5 лет назад. Такие цифры сообщили в Кировстате.

За последние пять лет на 17% выросло число аптек и аптечных пунктов. Магазинов стало больше на 2%. А вот количество палаток и киосков сократилось более чем в 2 раза, павильонов стало меньше на 20%.

За пять лет площадь торговых залов увеличилась в 1,2 раза и на конец 2021 года составила 1688 тыс. кв. метров. Статистика также отмечает тенденцию концентрации объектов торговли в городах: здесь расположены 97% всех палаток и киосков, более 90% павильонов и аптек, 83% всех магазинов.

Самая распространенная форма торговли в нашем регионе - минимаркеты, в которых продают товары повседневного спроса. Они составляют 32% всех магазинов и около половины из них находятся в сельских поселениях.