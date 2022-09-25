В Кирове полиция разыскивает подозреваемого в краже инструмента

Информацию о подозреваемом можно сообщить по телефонам: 8-919-506-95-05 или 02 (102 с мобильного телефона). Фото: t.me/mvd_43

Кировские полицейские разыскивают подозреваемого в краже инструмента. В УМВД России по Кировской области сообщили, что сотрудники отдела полиции №1 устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к краже инструмента из магазина. Молодой человек похитил ручную аккумуляторную пилу из кировского магазина на улице Луганской. Сотрудники правоохранительных органов считают, что совершить кражу мог мужчина, попавший на камеру видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в спортивный костюм, белую бейсболку, красные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает об этом молодом человеке, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-919-506-95-05 или 02 (102 с мобильного телефона).