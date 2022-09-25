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Здоровье25 сентября 2022 7:53

Коронавирус в Кировской области: за последние сутки выявили 180 новых случаев

Госпитализировали в нашем регионе с диагнозом «COVID-19» 40 человек
Алексей Гмызин
Количество жителей области, у которых выявляют коронавирус, начало расти.

Количество жителей области, у которых выявляют коронавирус, начало расти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за прошедшие сутки, 24 сентября, зарегистрировали 180 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Госпитализировали с этим диагнозом, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 40 заболевших. Выздоровел 81 житель области. Смертельных случаев, к счастью, с 16 сентября не зафиксировано.

Всего , по данным областного Роспотребнадзора, в регионе переболели COVID-19 159 110 человек, выздоровели от новой инфекции 156 436 жителя региона.

Коллективный иммунитет в нашем регионе - 1,4%.