Коронавирус в Кировской области: за последние сутки выявили 180 новых случаев

Количество жителей области, у которых выявляют коронавирус, начало расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за прошедшие сутки, 24 сентября, зарегистрировали 180 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Госпитализировали с этим диагнозом, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 40 заболевших. Выздоровел 81 житель области. Смертельных случаев, к счастью, с 16 сентября не зафиксировано.

Всего , по данным областного Роспотребнадзора, в регионе переболели COVID-19 159 110 человек, выздоровели от новой инфекции 156 436 жителя региона.

Коллективный иммунитет в нашем регионе - 1,4%.