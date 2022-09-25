Губернатор Кировской области подарил икону новому храму в Чистых прудах

Глава региона Александр Соколов поздравил митрополита Вятского и Слободского Марка с открытием в Кирове еще одного храма. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

В субботу, 24 сентября, в кировском микрорайоне Чистые пруды освятили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Как сообщили в вятской епархии, водосвятный молебен отслужил митрополит Вятский и Слободской Марк.

На службе, помимо жителей микрорайона, присутствовал губернатор области Александр Соколов.

Глава региона преподнес Владыке икону Божией матери, сделанную вятскими мастерами, и поздравил всех присутствующих с появлением на Вятской земле еще одного храма.

- Сегодня в нашем городе появился новый храм, и очень символично, что он появился в микрорайоне, который называется «Чистые пруды». С чистыми помыслами, с открытым сердцем мы начинаем новую страницу истории. Слова благодарности хочется сказать строителям этого храма, которые не забывают, что кроме светской инфраструктуры, должна быть еще и возможность прикоснуться к миру духовному.

В завершении богослужения митрополит Вятский и Слободской Марк поздравил верующих с завершением строительства и великим освящением храма:

СПРАВКА «КП»

Закладка первого камня храма Рождества Богородицы состоялась 21 мая 2014-го, в сентябре того же года возле строящегося храма совершилась первая Божественная литургия. Храм рассчитан на 1000 прихожан. В разработках внешнего и внутреннего вида храма принимал участие митрополит Вятский и Слободской Марк.

Богослужения в храме сейчас совершают регулярно, число прихожан постоянно растет, планируется организация воскресной школы для детей и взрослых.