В Кирове произошла авария на магистральном трубопроводе

Утечку уже устранили, рабочие проводят ремонт трубопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове произошла утечка на магистральном трубопроводе. О происшествии сообщает горадминистрация.

Авария произошла при проведении земляных работ в районе домов №34-44 по улице Потребкооперации. Сторонняя подрядная организация, проводя раскопки, повредила трубопровод. Утечку уже устранили, сейчас на месте идут подготовительные ремонтные работы. Ими занимается бригада из пяти человек, задействована спецтехника.

Из-за утечки пришлось отключить подачу ресурса в дома №8а-28а по улице Потребкооперации. Для жителей организовали подвоз воды, место можно узнать по этой ссылке. Подать ресурс в дома планируют к 20.00.