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Общество24 сентября 2022 13:11

В Кирове произошла авария на магистральном трубопроводе

Жители нескольких домов остались без воды из-за утечки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Утечку уже устранили, рабочие проводят ремонт трубопровода.

Утечку уже устранили, рабочие проводят ремонт трубопровода.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове произошла утечка на магистральном трубопроводе. О происшествии сообщает горадминистрация.

Авария произошла при проведении земляных работ в районе домов №34-44 по улице Потребкооперации. Сторонняя подрядная организация, проводя раскопки, повредила трубопровод. Утечку уже устранили, сейчас на месте идут подготовительные ремонтные работы. Ими занимается бригада из пяти человек, задействована спецтехника.

Из-за утечки пришлось отключить подачу ресурса в дома №8а-28а по улице Потребкооперации. Для жителей организовали подвоз воды, место можно узнать по этой ссылке. Подать ресурс в дома планируют к 20.00.