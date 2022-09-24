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Общество24 сентября 2022 10:52

В Кирове из-за ремонта теплосетей частично ограничат движение по Комсомольской

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение по Комсомольской ограничат более чем на неделю.

Движение по Комсомольской ограничат более чем на неделю.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове частично ограничат движение транспорта по улице Комсомольской в районе ДК Железнодорожников. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Ограничения связаны с работами на тепловых сетях. Они вступают в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября, и продлятся до вечера 5 октября. В рамках работ проезжую часть сузят до одной полосы.

Кировский филиал ПАО «Т Плюс» просит водителей учитывать ограничение при выборе маршрута движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за дефекта на теплосетях в Кирове отключили подачу отопления в 40 многоквартирных домов. Подробнее - здесь.