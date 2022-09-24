В Кирове из-за ремонта теплосетей частично ограничат движение по Комсомольской

Движение по Комсомольской ограничат более чем на неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове частично ограничат движение транспорта по улице Комсомольской в районе ДК Железнодорожников. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Ограничения связаны с работами на тепловых сетях. Они вступают в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября, и продлятся до вечера 5 октября. В рамках работ проезжую часть сузят до одной полосы.

Кировский филиал ПАО «Т Плюс» просит водителей учитывать ограничение при выборе маршрута движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за дефекта на теплосетях в Кирове отключили подачу отопления в 40 многоквартирных домов. Подробнее - здесь.