В Кирове жители 40 домов остались без отопления из-за дефекта на теплосетях

Дефект выявили на сетях в районе дома №28 по Казанской. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за дефекта на теплосетях. О произошедшем сообщил и.п. горадмиинстрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Коммунальная авария произошла вечером 23 сентября в районе дома №28 на Казанской. Выяснилось, что дефект обнаружился в тепловой камере, из-за чего пришлось отключить подачу тепла в ближайшие дома.

- КТК гарантирует провести ремонт в кратчайшие сроки. Надеюсь, что завтра все будет восстановлено, - прокомментировал Симаков. Он также принес свои извинения кировчанам за доставленные неудобства.

Рабочие устранили дефект утром 24 сентября. Систему заполнили теплоносителем, после чего включили. УК при необходимости должны оперативно выпустить воздух из систем отопления.