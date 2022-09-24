Прогноз погоды в Кирове на 24 и 25 сентября: прохладно, ветрено и сыро

На выходных периодически будет лить дождь - преимущественно слабый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные будут прохладными и дождливыми. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 24 и 54 сентября в Кирове.

В субботу, 24 сентября, температура воздуха днем поднимется до +13 градусов максимум. С полудня начнется дождь, который прекратится ближе к вечеру. Синоптики предупреждают об усилении ветра: порывы могут достигать 14-16 м/с. Атмосферное давление составит 740-743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 сентября, термометры покажут отметку до +11 градусов. Днем и вечером периодически ожидается слабый дождь, который усилится ближе к ночи. Вновь ожидается сильный ветер, порывы могут составить 9-11 м/с. Атмосферное давление - 743-744 мм ртутного столба.