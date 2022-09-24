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Общество24 сентября 2022 9:06

Прогноз погоды в Кирове на 24 и 25 сентября: прохладно, ветрено и сыро

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на выходные дни в Кирове
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На выходных периодически будет лить дождь - преимущественно слабый.

На выходных периодически будет лить дождь - преимущественно слабый.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные будут прохладными и дождливыми. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 24 и 54 сентября в Кирове.

В субботу, 24 сентября, температура воздуха днем поднимется до +13 градусов максимум. С полудня начнется дождь, который прекратится ближе к вечеру. Синоптики предупреждают об усилении ветра: порывы могут достигать 14-16 м/с. Атмосферное давление составит 740-743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 сентября, термометры покажут отметку до +11 градусов. Днем и вечером периодически ожидается слабый дождь, который усилится ближе к ночи. Вновь ожидается сильный ветер, порывы могут составить 9-11 м/с. Атмосферное давление - 743-744 мм ртутного столба.