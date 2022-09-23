Кировские акробаты завоевали 7 золотых медалей на международных соревнованиях

А на всероссийских соревнованиях команда Кировской области завоевала 27 медалей: девять золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 22 сентября, в Республике Башкортостан завершились всероссийские и международные соревнования по спортивной акробатике. О выступлении и кировских спортсменов сообщили в региональном правительстве.

Состязания проходили в городе Октябрьском и были посвящены памяти Александра Дергунова. В них приняли участие более 400 спортсменов из 23 городов России, Армении, Казахстана и ДНР.

Спортсмены из Кировской области на международном уровне поднимались на высшую ступень семь раз. Помимо 7 золотых медалей в копилке наших спортсменов есть еще шесть бронзовых. А на всероссийских соревнованиях команда Кировской области завоевала 27 медалей: девять золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

С успешным выступлением спортсменов поздравил министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик.