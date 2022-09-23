В Кирове идет благоустройство тротуаров

Сейчас работы идут еще на шести объектах. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивают благоустраивать тротуары на улице Ленина. Как сообщает горадминистрация, сейчас работы идут еще на шести объектах. Самый протяженный из них - улица Лепсе, где работают несколько бригад. В ближайшее время начнется ремонт тротуаров на проспекте Строителей и улице Порошинской. Объем выполненных работ составляет около 50%.

Подрядчик, ГДМС, также пояснил, что благоустройство пешеходных зон можно выполнять и в осенний период. Небольшой дождь не влияет на процесс. Работы на объектах не останавливаются: за нарушение сроков предусмотрены штрафные санкции.

Кроме того, подрядчик реагирует на обращения кировчан. Так, поступили жалобы из-за обустройства песчаного основания на тротуаре в районе перекрестка улиц Ленина и Преображенской. Из-за этого возникают трудности при пересечении участка. Организации поручили уложить временные деревянные поддоны.