В Кирове 23 сентября пройдут «сплошные проверки»

Ловить пьяных водителей будут в Октябрьском районе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове ожидаются традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Ловить пьяных водителей будут 23 сентября в Октябрьском районе. На въездах и выездах из Кирова, а также пригородных зонах, также будут дежурить автоинспекторы. В помощь им выйдут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают, что за вождение в нетрезвом виде положено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Автомобилистам также напоминают, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.