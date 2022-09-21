Судебные приставы продадут электросамокат должника по алиментам

самокат продадут в счет погашения долга по алиментам. Самокат продадут в счет погашения долга по алиментам. Фото: УФССП Кировской области

По решению суда 30-летний кировчанин должен выплачивать четверть заработной платы на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но как сообщили в службе судебных приставов, алименты он не платил.

Чтобы заставить горе-отца погасить долги у него уже не раз арестовывали имущество. Однако мужчина вновь потратил деньги на покупку электросамоката, на котором передвигался по Кирову. Когда приставы пришли арестовать транспортное средство, должник оказал им сопротивление. В связи с этим на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Пока мужчина будет ждать решения суда, самокат продадут в счет погашения долга по алиментам.