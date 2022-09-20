В Кирове 12-летних подростков поставили на учет в полицию за кражу железа

С подростками провели профилактическую работу. Фото: admkirov.ru

В Кирове подростков поставили на учет в полицию за кражи. Об этом рассказали в горадминистрации.

На днях в Октябрьском районе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нем разобрали 16 персональных дел, 6 из них - в отношении подростков. Так, к примеру, 14-летняя девочка неоднократно похищала из магазина товары. 12-летние подростки украли железо, откуда - неизвестно.

- Ко всем подросткам применены меры воспитательного воздействия, они поставлены на учет в полицию, с ними проведена индивидуальная профилактическая работа, - сообщили в администрации Кирова.