В банках со сгущенкой и джемом в одну из кировских колоний пытались передать телефоны

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В Кировской области осужденному пытались передать сотовые телефоны. Как сообщили в пресс-служба УФСИН России по Кировской области, мобильники были спрятаны в банках со сгущенкой и джемом.

В ведомстве рассказали, что в пластиковых контейнерах со сгущенным молоком и джемом было сделано двойное дно. Это обнаружили сотрудники ИК-27 в комнате выдачи посылок и передач. Они нашли и изъяли 2 сотовых телефона.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

По данному факту составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас в исправительном учреждении проводят проверку и устанавливают круг лиц, причастных к преступлению. Материалы будут переданы в суд для принятия процессуального решения.