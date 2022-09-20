В Юрье задержали местного жителя по подозрению в убийстве своей супруги

Мужчина задержал, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юрье задержали мужчину по подозрению в убийстве жены. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Тело 47-летней женщины нашли 17 сентября в собственной квартире. Как установила судмедэкспертиза, смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Следствию удалось выяснить, что накануне вечером женщина выпивала вместе со своим мужем. Во время застолья вспыхнула ссора, в результате которой супруг несколько раз с силой ударил жену кулаками по голове. Несчастная скончалась от полученных травм.

44-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.