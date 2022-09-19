В Лальске 18-летний парень поджег чужую иномарку

Юного поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лузском районе 18-летний парень поджег чужую иномарку. Подробности сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел в Лальске 15 сентября. Около двух ночи в полицию сообщили о том, что на одном из приусадебных участков горит автомобиль. Хозяин спал и не заметил происходящего. Имущество спасти не удалось, машина стоимостью 785 тысяч рублей полностью выгорела. Огонь также перекинулся на хозпостройку, стоящую рядом, которая изрядно пострадала.

Как выяснилось позднее, причиной пожара стал поджог. Некто облил машину горючим веществом, чиркнул спичкой и сбежал. Полиции удалось разыскать пиромана: им оказался 18-летний местный житель. Парень попытался сбежать от правоохранителей, но не удалось.

В отношении поджигателя завели уголовное дело. Известно также, что оно не первое: в отношении него ведется расследование по еще трем делам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для молодого человека.