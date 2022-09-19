За три дня на дорогах Кировской области задержали 40 пьяных водителей

Автоинспекторам попались также 12 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

Госавтоинспекция Кировской области подвела итоги минувших выходных. Согласно ей, за минувшие дни произошло 15 ДТП - 5 в Кирове и 10 в районах региона: Фаленском, Уржумском, Яранском, Белохолуницком, Немском, Котельничском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Унинском, Слободском. В этих авариях погибли три человека, 14 пострадали. Чаще всего ДТП были связаны со столкновением машин и съездом с проезжей части из-за несоответствия скорости дорожным условиям.

С 16 по 18 сентября на дорогах региона задержали 40 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Инспекторам также попались 12 бесправников. Всего удалось пресечь 3239 нарушений ПДД.

Кировчанам напоминают, что вождение в пьяном виде наказывается лишением прав сроком на полтора-два года и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение следует уголовная ответственность.

Сообщить о неадекватном водителе можно по телефону 8(8332) 588-888 или 02.