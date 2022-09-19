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Общество19 сентября 2022 13:04

Мэрия: проблемы с общественным транспортом в Кирове связаны с болезнью сотрудников

Многие работники автотранспортных предприятий находятся на больничном
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На больничном находятся более ста сотрудников автотранспортных предприятий.

На больничном находятся более ста сотрудников автотранспортных предприятий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане в соцсетях начали всё чаще жаловаться на проблемы в работе общественного транспорта. Горадминистрация поясняет причину.

Основная проблема - сезонные заболевания, то есть ОРВИ и ОРЗ. По данным отдела транспорта, заразилось большое количество персонала. Больше всех пострадали КПАТ и АТП. Сейчас на больничном находятся более ста сотрудников предприятий. Из-за этого нехватка автобусов на линиях и проблемы с графиком движения: КПАТ выпускает 81% автобусов, АТП - 77,5%.

- Такие показатели нарушают нормативы, предусмотренные контрактом. По каждому нарушению подрядчикам будут направлены претензии. Перед перевозчиками поставлена задача - не допускать перебоев в работе в часы пик, - добавили в горадминистрации.