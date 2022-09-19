В Кирове жители 629 домов не получили отопление вовремя из-за действий УК

Ресурсоснабжающая компания готова подать тепло во все дома города до 25 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 629 домов не получили отопление в срок из-за действий управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Отопительный сезон в Кирове начался 15 сентября. Работы шли поэтапно, чтобы не нарушать температурный режим. До 25 сентября ресурсоснабжающая компания готова подать отопление во все дома города. Однако ряд УК отказался от этого, сославшись на среднесуточные температуры воздуха на улице. Из-за этого жители 629 домов остались без тепла.

Врио губернатора Александр Соколов во время планерки заявил, что недобросовестные «управляйки» работать в Кирове не должны. Минстрой региона должен предоставить предложения по решению проблемы до 1 октября.

На планерке глава региона также заявил, что срыв отопительного сезона жителям Яранского района не грозит: проблема с запасом топлива решена. Решен вопрос и с поселком Юбилейный Котельничского района, где также были проблемы с топливом. Котельная начнет работать в течение недели.