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Общество19 сентября 2022 9:25

Администрацию Сунского района заставили выплатить компенсацию ребенку, которого искусала бездомная собака

Прокуратура обратилась с иском в суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На ребенка на улице напала бездомная собака.

На ребенка на улице напала бездомная собака.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрацию Сунского района через суд заставили выплатить компенсацию ребенку, которого укусила бродячая собака. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 27 февраля в деревне Кокуй. На 11-летнего мальчика напала собака, покусавшая его за голову. У ребенка остались многочисленные ссадины на голове и ухе. При выяснении обстоятельств оказалось, что животное было бесхозным. По закону муниципалитет обязан отлавливать бездомных животных, однако администрация района не заключала соответствующий контракт.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию выплатить компенсацию пострадавшему. Иск удовлетворили, администрацию обязали заплатить ребенку 15 тысяч рублей. Кроме того, муниципалитет заключил контракт на отлов бездомных животных.