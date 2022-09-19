Прогноз погоды в Кирове с 19 по 23 сентября: температурные качели, дожди и сильный ветер

Погода будет дождливой и весьма ветреной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан ожидают температурные качели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 19 по 23 сентября.

Понедельник, 19 сентября

Температура воздуха поднимется днем до +19 градусов. Днем изредка будет поливать небольшой дождь. Усилится ветер: порывы могут составить до 16 м/с. Атмосферное давление - 738-739 мм ртутного столба.

Вторник, 20 сентября

Днем термометры покажут отметку в +16 градусов. День будет ясным и солнечным, без осадков. Ближе к вечеру небо закроется облаками. Ветер вновь будет сильным, ожидаются порывы до 14 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет медленно подниматься от 741 до 744 мм ртутного столба.

Среда, 21 сентября

Днем температура воздуха составит +15 градусов максимум. День будет облачным, но без осадков. Порывы ветра могут достигать 7-8 м/с. Атмосферное давление - 746-748 мм ртутного столба.

Четверг, 22 сентября

На улице похолодает окончательно: днем отметка термометра поднимется только до +7 градусов. В течение всего дня ожидается дождь. Порывы ветра могут составить до 10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 749-751 мм ртутного столба.

Пятница, 23 сентября

На улице потеплеет до +9 градусов днем. День будет пасмурным, но без осадков. Порывы ветра достигнут лишь 5 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.