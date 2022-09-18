В Кирове начались осенние общегородские субботники

К участию в субботнике приглашают всех желающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове начались общегородские субботники. Об этом сообщает горадминистрация.

Первое мероприятие уже прошло 17 сентября в Ленинском районе. Следующие запланированы на 24 сентября, 1 и 15 октября. Во время субботников будут убирать общественные места Кирова - парки, скверы, мемориальные зоны и места массового отдыха. В планах также чистка остановочных павильонов от незаконной рекламы, скос борщевика, санитарная обработка кладбищ.

Принять участие в субботнике могут все желающие. Мэрия Кирова также приглашает посодействовать руководителей предприятий, учреждений, организаций, собственников, арендаторов объектов недвижимости, членов СНТ и гаражных кооперативов.