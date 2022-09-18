В Кирове на продажу выставили коттедж в баварском стиле за 23 миллиона рублей

Общая площадь коттеджа - 180 квадратных метров. Фото: avito.ru

В Кирове продают коттедж в стиле «баварского шале» за 23 миллиона рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Двухэтажный коттедж расположен в Порошино. Общая площадь дома - 180 квадратных метров, земельного участка - 12 соток. По заявлению продавца, здание сделано из экологически чистого материала, а отделка выполнена в стиле «баварского шале». На первом этаже расположены гостиная, кухня, столовая, гостевая, санузел, бойлерная и выход на террасу. На втором - две спальни, два санузла, зал и лоджия. Имеется и своя баня.

Из других плюсов - развитая инфраструктура. Рядом находятся кинотеатр, ресторан, к объекту идет заасфальтированная дорога. Продавец подчеркивает, что рассмотрит обмен на квартиры. Полная стоимость дома - 23 миллиона 700 тысяч рублей, то есть 131667 рублей за квадратный метр.