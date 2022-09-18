В Кировской области с 15 сентября открылась охота на лося

Открыта охота на все половозрастные группы лосей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кировской области открылась охота на лося. Об этом рассказали в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Сезон начался 15 сентября и продлится до 10 января 2022 года. Охотникам напоминают о необходимости передачи сведений о добытых лосях. Данные направляют по месту получения разрешения в течение 10 дней. Если зверь не был добыт - не позднее 10 дней после окончания срока охоты.

- Министерство напоминает, что необходимо соблюдать технику безопасности, правила охоты и помнить о наличии охотничьей этики, - добавили в ведомстве.