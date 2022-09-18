В Кировской области возбудили более полсотни дел о нарушениях после проверки детских лагерей

За летний сезон в детских лагерях отдохнули более 55 тысяч юных кировчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области после проверок в детских лагерях возбудили более полсотни дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Летом 2022 года под надзором ведомства находились 462 оздоровительных детских учреждения. За это время сотрудники Роспотребнадзора провели 326 профилактических визитов и 88 исследований. По итогам было рассмотрено и возбуждено 58 дел о нарушениях санитарного законодательства.

Ведомство уже подготовило рекомендации по организации отдыха в 2023 году. Среди них - предложение своевременно готовить детские лагеря в соответствии с графиком приемки, а также вовремя подавать заявки в Минздрав о выделении квалифицированных медработников, имеющих опыт работы с детьми.