В Кирове 26 сентября изменится расписание четырех пригородных поездов

Расписание изменится по техническим причинам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кирове 26 сентября изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- №6624 «Киров-Мураши»: время прибытия сместится на 09.00 (ранее прибывал в 09.05);
- №6633 «Пинюг-Мураши»: отправление - 14.09, прибытие - 16.46;
- №6623 «Мураши-Киров»: отправление - 16.51, прибытие - 19.48;
- №6626 «Киров-Мураши»: отправление - 15.04, прибытие - 18.03.
Изменения в стоянках этих поездов можно посмотреть здесь. Актуальное расписание - на этом сайте.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове отменят ряд электричек. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.