В Кирове 26 сентября изменится расписание четырех пригородных поездов

Расписание изменится по техническим причинам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 26 сентября изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

- №6624 «Киров-Мураши»: время прибытия сместится на 09.00 (ранее прибывал в 09.05);

- №6633 «Пинюг-Мураши»: отправление - 14.09, прибытие - 16.46;

- №6623 «Мураши-Киров»: отправление - 16.51, прибытие - 19.48;

- №6626 «Киров-Мураши»: отправление - 15.04, прибытие - 18.03.

Изменения в стоянках этих поездов можно посмотреть здесь. Актуальное расписание - на этом сайте.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове отменят ряд электричек. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.