Кировчан приглашают 18 сентября на велоквест

Регистрация начнется в 10.30 у Диорамы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове 18 сентября состоится велоквест. Как сообщили в горадминистрации, мероприятие начнется в 11.00 в парке имени С. М. Кирова в рамках корпоративной акции «Культурный веломаршрут».

Проект разработал информационный центр по развитию культурно-познавательного туризма. Его организовали на базе городской библиотеки имени А. С. Пушкина.

Суть акции: кировчане в возрасте от 15 до 35 лет в течение пяти месяцев бесплатно посещали мероприятия городских учреждений культуры. Ее итоговым событием и станет велоквест.

Регистрировать команды будут у здания Диорамы с 10.30. Участникам велоквеста нужно будет пройти пять заданий, связанных с историей и культурой нашего города. Первое место достанется коллективу, набравшему наибольшее количество баллов и финишировавшему раньше других.

Победители получат дипломы и подарки. Более подробно с требованиями к участникам и правилами проведения велоквеста можно ознакомиться здесь.