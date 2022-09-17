В Яранском районе отопительный сезон может не начаться вовремя

Если ситуация с обеспечением котельных топливом не изменится, жителям района придется согреваться другими способами.

В котельные Яранского района завезли недостаточно топлива, что представляет угрозу началу отопительного сезона. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В ведомстве во время рейда выявили, что 11 котельных в данном районе эксплуатирует ОАО «Коммунэнерго». Они снабжают теплом жилые дома и социальные объекты. На момент проверки выяснилось, что котельные имеют запас топлива, который не соответствует нормативам. Он гораздо меньше. А значит, жителям района услуги по отплению могут предоставить не в полном объеме.

В связи с этим прокурор Яранского района направил в суд иск с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию обеспечить нормативный запас топлива, а органы местного самоуправления - обеспечить качественное теплоснабжение потребителей.

Прокуратура проконтролирует устранение выявленных нарушений закона и результаты рассмотрения судом исковых требований.